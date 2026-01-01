African
76 playlist(s)
Soft
353 views
East Africa
29K views
Naija
11K views
Naija Throwback Pops
5.8K views
Mains oldies
28K views
Lucky Dube
18K views
extra muzik
14K views
Amapiano
288 views
Good old times
4.7K views
Good hit
21K views
Afrobeat rush
166 views
Party Vybez
17K views
piano piano
11K views
December
16K views
International
302 views
Vibes
350 views
deep house
265 views
Bongo Bangers
3.4K views
old school Nigeria
7.6K views
Afrobeat party chill vibes July 2026
207 views
Amapiano
2K views
Naija
944 views
Naija 2025 Dec Mix
7.6K views
my music p
82K views
Throwback Naija Vibes
1.3K views
Reggae
45K views
Latest 2025
33K views
Party
156 views
old school music
11K views
Owambe Selection
500 views
Piano Groove 2026
9.6K views
afrobeats
187 views
Piano SA
1.9K views
Afrobeats 2010+
555 views
Vibes
4.3K views
90s Muzik
580 views
Soft Naija
2.2K views
Amapiano/afrohouse
38K views
3 steps and Mapiano
180 views
Reggae songs
51K views
Amapiano
4.8K views
La playlist du cœur ❤️
44K views
fresh house
301K views
Top 20
252 views
Nigeria Throwback
853 views
Saturday bangers
332 views
Afro Pop Sounds
15K views
New vibe Naija
133 views
Afrobeats - Soul Taker
504 views
Car playlist
903 views