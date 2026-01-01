J-Pop

73 playlist(s)

JAPANIQUE

JAPANIQUE
J-Hits!

J-Hits!
Boys Group Japan

Boys Group Japan
Idol Japan

Idol Japan
SSW

SSW
Catch Up Japan

Catch Up Japan
Replay Japan

Replay Japan
Japan Big Hits

Japan Big Hits
Sing-along J-Pop

Sing-along J-Pop
The Hits: ‘10s Japan

The Hits: ‘10s Japan
Japan Hits: '00s

Japan Hits: '00s
Japan Hits: '70s

Japan Hits: '70s
Japan Hits: '80s

Japan Hits: '80s
Japan Hits: '90s

Japan Hits: '90s
J-Drama TV Hits

J-Drama TV Hits
Japan Ballads

Japan Ballads
Queens of J-Pop

Queens of J-Pop
Karaoke Hits: Japan

Karaoke Hits: Japan
Covers Japan

Covers Japan
Showtime

Showtime
Retake Japan

Retake Japan
Reiwa Era J-Pop

Reiwa Era J-Pop
Teen J-Pop

Teen J-Pop
お気に入り

お気に入り

62K views

新しい明日

新しい明日

1.2K views

最新曲

最新曲

840 views

今

563 views

春ドラマ

春ドラマ

526 views

なつかし

なつかし

292K views

カラオケ

カラオケ

6.5K views

懐かしのフォーク、ニューミュージックお気に入り

懐かしのフォーク、ニューミュージックお気に入り

1.1K views

あたらしいの

あたらしいの

232 views

Recent anime songs

Recent anime songs

235 views

ファーストテイク

ファーストテイク

133 views

ドラマ曲お気に入り

ドラマ曲お気に入り

1.1K views

いさむ

いさむ

2.6K views

最高の曲

最高の曲

48K views

アイドル

アイドル

1.3K views

音楽

音楽

72K views

懐ソン３

懐ソン３

86K views

Sara Remix

Sara Remix

342 views

ラッキーフェス

ラッキーフェス

193 views

ドラマ主題歌

ドラマ主題歌

433 views

最新曲

最新曲

4.2K views

懐メロ

懐メロ

314 views

アニソン

アニソン

23K views

懐メロ（エアチェックって若い人には死語かな？）

懐メロ（エアチェックって若い人には死語かな？）

34K views

あたらし

あたらし

288 views

カラオケ

カラオケ

372K views

人気

人気

21K views

2025年お気に入り

2025年お気に入り

22K views

2026プレイリスト

2026プレイリスト

968 views

ドライブ曲

ドライブ曲

272 views

ふせくん選抜プレイリスト

ふせくん選抜プレイリスト

116 views

2000年代ヒット

2000年代ヒット

2.3K views

ドライブ

ドライブ

2.3K views

おちつく

おちつく

2.5K views

プレイリスト

プレイリスト

21K views

青春ベスト

青春ベスト

20K views

うーんです、

うーんです、

420 views

お気に入り

お気に入り

2.1K views

ジュピット選曲

ジュピット選曲

9.3K views

カラオケ歌いたい曲

カラオケ歌いたい曲

570 views

我が青春のエイティーズ邦楽篇

我が青春のエイティーズ邦楽篇

23K views

子ども

子ども

429 views

2025年ハマった曲

2025年ハマった曲

1.5K views

みゆき

みゆき

20K views

ドライブ

ドライブ

40K views

好きな曲

好きな曲

240 views

懐かし

懐かし

6K views

カラオケ

カラオケ

588 views

懐メロ

懐メロ

55K views

プレイリスト

プレイリスト

653 views