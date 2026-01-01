Arabic

122 playlist(s)

Shkad Iraqi

Shkad Iraqi
Tarab

Tarab
Khaleeji Marra

Khaleeji Marra
Gamed

Gamed
Arabs Abroad

Arabs Abroad
Aywa Araby

Aywa Araby
All Time Egyptian Hits

All Time Egyptian Hits
Fresh Arabic

Fresh Arabic
All Time Khaleeji Hits

All Time Khaleeji Hits
Levant Hotlist

Levant Hotlist
All Time Iraqi Hits

All Time Iraqi Hits

All Time Arabic Hits

All Time Arabic Hits
Fresh Egyptian

Fresh Egyptian
عربي RAP

عربي RAP
Fresh Khaleeji

Fresh Khaleeji
Maghreb Hotlist

Maghreb Hotlist
Egyptian Rap

Egyptian Rap
Arabic On Repeat

Arabic On Repeat
Fresh Iraqi

Fresh Iraqi
El Zaman El Gameel

El Zaman El Gameel
Sheilat

Sheilat
Mahraganat

Mahraganat
Maghreb Rap

Maghreb Rap
Arabic EDM Anthems

Arabic EDM Anthems
Khaleeji On Repeat

Khaleeji On Repeat
Fresh Mahraganat

Fresh Mahraganat
Iraqi On Repeat

Iraqi On Repeat
Nostalgic Oldies

Nostalgic Oldies
Arabic Hits 2021

Arabic Hits 2021
All Time Lebanese Hits

All Time Lebanese Hits
Egyptian On Repeat

Egyptian On Repeat
Ketha Saudi

Ketha Saudi
Arabic Love Songs

Arabic Love Songs
Egyptian Rap Essentials

Egyptian Rap Essentials
'00s Arabic Sing-along Anthems

'00s Arabic Sing-along Anthems
'10s Iraqi

'10s Iraqi
All Time Maghreb Hits

All Time Maghreb Hits
Jalsat

Jalsat
Egyptian Hits 2021

Egyptian Hits 2021
Your Morning Coffee

Your Morning Coffee
Khaleeji Love Songs

Khaleeji Love Songs
Dabkeh Party Starters

Dabkeh Party Starters
'90s Arabic Sing-along Anthems

'90s Arabic Sing-along Anthems
Iraqi Love Songs

Iraqi Love Songs
'10s Egyptian

'10s Egyptian
Feel Good Arabic

Feel Good Arabic
'10s Khaleeji

'10s Khaleeji
Egyptian '00s

Egyptian '00s
Rai

Rai
Arabic Workout

Arabic Workout
Iraqi Feel Good

Iraqi Feel Good
'80s Arabic Sing-along Anthems

'80s Arabic Sing-along Anthems
Egyptian '90s

Egyptian '90s
Khaleeji '00s

Khaleeji '00s
Party Arabic Style

Party Arabic Style
Afro Arabic

Afro Arabic
Egyptian '80s

Egyptian '80s
Khaleeji '90s

Khaleeji '90s

Arabic Rap Royalty

Arabic Rap Royalty
Iraqi Sad Songs

Iraqi Sad Songs
Instrumental Arabic

Instrumental Arabic
Nour el Ain

Nour el Ain
Lebanese Hits 2021

Lebanese Hits 2021
Khaleeji '80s

Khaleeji '80s
Saddest Arabic Songs of All Time

Saddest Arabic Songs of All Time
El Gai Ahla

El Gai Ahla
Iraqi Party

Iraqi Party
Belly Dancing Anthems

Belly Dancing Anthems
Hala Amreeka

Hala Amreeka
Khaleeji Sad

Khaleeji Sad
Qahwa Sada

Qahwa Sada
Egyptian Party Starters

Egyptian Party Starters
زهري وين و انا وين

زهري وين و انا وين

2.4K views

جديد 2025

جديد 2025

45K views

Arabic Mix

Arabic Mix

3.6K views

لحظه وداع

لحظه وداع

2.4K views

عربي

عربي

87K views

أغاني عراقية 2022

أغاني عراقية 2022

33M views

Lebanon 2025

Lebanon 2025

926 views

Breakup

Breakup

25K views

video

video

673 views

مزاج بويعقوب المنيع

مزاج بويعقوب المنيع

534 views

مغربي

مغربي

29K views

اغاني التسعينات

اغاني التسعينات

28K views

Arabic

Arabic

18K views

الشوادفي

الشوادفي

54K views

ارقص وافرح

ارقص وافرح

40K views

Chill music

Chill music

685 views

arabe douce

arabe douce

2.6K views

عراقي

عراقي

75K views

عراقي جديد ٢٠٢٤

عراقي جديد ٢٠٢٤

343 views

Rap

Rap

8.6K views

اغاني

اغاني

112K views

اغاني زمان

اغاني زمان

45K views

بوووووم

بوووووم

7.8K views

Playlist 01

Playlist 01

44K views

يوم التأسيس السعودي

يوم التأسيس السعودي

95K views

Arabic

Arabic

89K views

اغاني مغربيه

اغاني مغربيه

20K views

Car music

Car music

771 views

جميل ورايق

جميل ورايق

702 views

قلولو نتمشي

قلولو نتمشي

1.3K views

حنان

حنان

713 views

best of

best of

1.9K views

فره بالسياره

فره بالسياره

276K views

Arab

Arab

1.8K views

حبي الوحيد

حبي الوحيد

397 views

الجامد

الجامد

14K views

خليجي جديد

خليجي جديد

567K views

الإسكندرية

الإسكندرية

16K views

مغربي

مغربي

52K views

Oldies

Oldies

50K views

كوكتيل

كوكتيل

167K views

Arabic

Arabic

1.5K views

عادل

عادل

19K views

Chill

Chill

1.2K views

مفضّلة

مفضّلة

84K views

Oldies

Oldies

861 views

اغاني جداد

اغاني جداد

1.2K views

Old Arabic

Old Arabic

312K views

مهرجانات

مهرجانات

8.3K views

Dificile mix

Dificile mix

128 views